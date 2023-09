Teramani e giuliesi di nuovo rivali dopo 15 anni: si spera nel derby della riconciliazione

Allo stadio Bonolis di Teramo arriveranno anche i tifosi giuliesi: una decisione, quella di accogliere i tifosi ospiti, che non sembrava affatto scontata in partenza e che sembra essere un invito a riconciliarsi con il giusto spirito sportivo.

Teramo-Giulianova di domenica 1' ottobre, un derby che ritorna dopo 15 anni e che ha viaggiato indisturbato verso il sold out. Le due squadre non si affrontano dal 2007. Questa volta la sfida nel campionato di Eccellenza.

Visto che i biglietti sono esauriti, il Teramo e le forze dell’ordine stanno valutando la possibilità di aprire anche il settore dei distinti (al momento non disponibile per questa partita) per dar modo ad altri sostenitori di partecipare al derby. I biglietti nel caso sarebbero acquistabili soltanto presso la sede sociale a Teramo in via Delfico.