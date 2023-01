Tifare Real Sociedad a Bilbao e viceversa: il territorio vibra alla vigilia del derby basco

"È molto complicato, davvero complicato, essere un seguace della Real Sociedad a Bilbao. Perché hanno la loro idea di essere dell'Athletic molto profonda, e quando inizi a parlare con loro, iniziano a venire fuori e sono più bravi in ​​tutto e sempre. Io sono fortunato con le persone con cui esco perché non sono così chiuse. Ma quando succede a me, scelgo di stare zitto, di dire di sì e basta. Ma quello che succede è che poi arrivano le partite e poi si rendono conto che non sono poi così tanto, che siamo i migliori e i grandi", esordisce raccontando Alexander Etxaburu. "Beh, essere dell'Athletic Bilbao a Mondragón o dovunque è la cosa più bella del mondo. E anche a Gipuzkoa siamo molto bravi. Stiamo cauti e prudenti, ovviamente, perché logicamente ci sono più persone del Real, come deve essere, in città, ma anche noi esitiamo", di rimando Eloy Marteatxe.