Torna dopo 42 anni il derby fra le due anime di Castiglia e Leon: il Valladolid di scena a Burgos

Burgos-Valladolid, la regione di Castilla y Leon si divide in Segunda Division

Domenica prossima dalle 16.00 il Real Valladolid farà visita a El Plantío, lo stadio municipale di Burgos, una delle capitali provinciali della regione di Castiglia e Leon, per affrontare la quarta giornata della Seconda Divisione spagnola. I blanquinegros del Burgos e i blanquivioletas del Valladolid si incontreranno di nuovo in una partita ufficiale 42 anni dopo, visto che da un pareggio di Copa del Rey nella stagione 78-79 non si sono più incontrate. Per molti tifosi del Burgos, questa partita è la più attesa. C'è una grande rivalità che si riflette sia in campo che sugli spalti. Il duello contro il Real Valladolid non è una partita normale e il significato di una vittoria va oltre i punti in palio. Al momento, il Burgos CF rappresenta la coda del leone. E' stato appena promosso e sogna di raggiungere la salvezza dopo aver risolto una complicata situazione societaria.