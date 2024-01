Torres, al derby striscione pro-Shpendi: aveva tentato di aggredire il portiere dell’Olbia…

L'episodio risale al 7 gennaio scorso quando, come ricorda Corriereromagna.it, al termine della sfida persa dall’Olbia per 1-0 in casa del Cesena, il padre dell’attaccante dei bianconeri Cristian Shpendi è finito al centro della polemica per il tentativo di aggressione appunto al portiere dell’Olbia Filippo Rinaldi.