Un famoso stregone ha predetto il risultato del Superclásico tra River e Boca: “I tre punti al…”

Un famoso stregone ha lanciato le sue previsioni su cosa accadrà nel Superclassico del calcio argentino. Il River Plate riceverà il Boca Juniors questa domenica 7 maggio al Monumental dalle 17:30 e le aspettative sono molto alte. Il presente di entrambi i club tra la Copa Libertadores e la Lega Professionistica è uno dei dettagli che devono essere presi in considerazione per questo impegno fondamentale.

Come di consueto prima di ogni partita di questo tipo, è comune vedere le previsioni attraverso i social network ed è stato Can Tarot ad approfittarne tramite il suo account Twitter. Certo non è stato l'unico a farlo e ovviamente tutto si definirà sul campo quando i Millionarios del River incontreranno gli Xeneizes del Boca con l'arbitraggio di Darío Herrera.

Il River otterrà 3 punti al Monumental. Domenica 7 maggio il River saprà fermare i cugini", ha scritto il suddetto stregone sul suo account Twitter e ha ricevuto diverse risposte pochi minuti dopo. Alcuni hanno messo in dubbio la sua prognosi e altri gli hanno chiesto di nuovo se ne fosse sicuro e il lettore di tarocchi ha risposto di sì. D'altra parte, anche Walter Lavalle, lettore di tarocchi del Boca, ha espresso la sua opinione su questo impegno: "Non ci sono carte forti da nessuna delle due parti. Non vedo una vittoria sicura. Il River sembra essere favorito, ma il Boca se la gioca Per me sarà un pareggio. Se vincono il River o il Boca, mi scuso".