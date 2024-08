Uno dei più famosi derby del Lodigiano: 1999, il Sant’Angelo-Fanfulla mai disputato…

Fra i molti derby lombardi, uno dei più sentiti è senza ombra di dubbio quello tra il Fanfulla e il Sant’Angelo, sfida che oppone le due più blasonate compagini calcistiche del Lodigiano.

Espressioni rispettivamente del capoluogo Lodi (45mila abitanti) e di Sant’Angelo Lodigiano (13mila anime), Fanfulla e Sant’Angelo si sono in un ormai remoto passato incontrate anche nei professionisti: in Serie C-2 (stagioni 1978-’79 e 1982-’83) e in Coppa Italia Semiprofessionisti/Serie C (annate 1978-’79, 1979-’80, 1980-’81 e 1981-’82 e 1982-’83). Assenti dal professionismo ormai dagli anni Ottanta (l’ultima esperienza del Sant’Angelo fra i “pro” è relativa alla Serie C-2 1983-’84, quella del Fanfulla nella medesima categoria risale alla stagione 1985-’86), le due compagini si sono da allora affrontate nelle divisioni dilettantistiche.

Tra i vari derby...

Tra i bianconeri del “Guerriero” (Fanfulla è un omaggio a Giovanni Bartolomeo Fanfulla, uno dei cavalieri italiani protagonisti della disfida di Barletta del 1503) e i rossoneri barasini, un derby è passato alla storia per la particolarità di non aver mai avuto luogo: quello in calendario l’8 settembre 1999 e valevole per la terza (e ultima) giornata del girone triangolare 5 del primo turno della Coppa Italia di Serie D 1999-2000.

Dopo il successo casalingo fanfullino per 3-0 con il Cremapergo (22 agosto 1999) e la vittoria esterna per 3-1 dei santangiolini con la stessa formazione cremasca (29 agosto 1999), Sant’Angelo e Fanfulla si sarebbero dovute affrontare allo stadio “Carlo Chiesa” di Sant’Angelo Lodigiano nel pomeriggio di mercoledì 8 settembre 1999, con gli ospiti avvantaggiati dal fatto di poter contare su due risultati su tre per via della miglior differenza reti: il forfait (mancata presentazione) dei laudensi comportò, però, l’assegnazione della vittoria per 2-0 a tavolino ai rossoneri, che in tal modo conseguirono il passaggio del turno.

Il motivo di tale discutibile decisione adottata dal Fanfulla fu una diatriba tra le due società relativa al passaggio di un giocatore bianconero al Sant’Angelo.

Nonostante questa qualificazione “regalata”, i santangiolini non fecero molta strada: infatti, dopo aver successivamente superato il Legnano nei trentaduesimi di finale (vittoria per 2-0 all’andata in casa il 29 settembre 1999, pareggio esterno per 2-2 al ritorno sette giorni dopo), essi vennero estromessi il turno seguente dal Rodengo Saiano, che si impose per 2-1 al “Carlo Chiesa” il 10 novembre 1999 per poi cedere per 0-1 al ritorno in Franciacorta una settimana più tardi (conquistando l’accesso agli ottavi di finale in virtù del maggior numero di reti realizzate in trasferta).

Il campionato di Serie D (girone B) 1999-2000 fu senza infamia e senza lode sia per il Sant’Angelo sia per il Fanfulla, ambedue salvi ma in maniera differente: dopo un girone di ritorno in calando i santangiolini, successivamente a una grande rimonta (partita dai bassifondi della graduatoria) i laudensi.