Vercelli, il derby del binocolo: “Adesso siamo noi che non vi vediamo”…

Sabato scorso 16 marzo, è finito 2-2 il derby del Riso di Serie C a Novara, fra i padroni di casa e la Pro Vercelli. E' stato un derby equilibrato ed emozionante di campo, ma anche di tifo e passione fra le curve. All’ingresso delle squadre in campo in Curva Nord sono state sventolate ben duemila bandierine bianche e azzurre che componevano una coreografia con la scritta “NOI DAGLI SPALTI INCORAGGIAM”, strofa di “Va Novara Va”, ovvero lo storico inno della squadra azzurra; il tutto accompagnato poi dall’accensione di torce e di qualche fumogeno.

Nella ripresa invece i vercellesi hanno esposto prima uno striscione recante la scritta: “SCORDATEVI SCUDETTI MEDIOEVALI, INCHINATEVI AI VOSTRI RIVALI!!!”; concetto poco dopo ribadito dal secondo striscione: “PARLI DI SCUDETTI MEDIOEVALI… IN 132 ANNI DI STORIA, DI SCUDETTI DEL NOVARA NON HO MEMORIA!!!”, accompagnato da un telo con raffigurato un uomo col binocolo che indossa una divisa col logo della Pro Vercelli.

Il primo striscione in realtà è una citazione della coreografia esposta dai tifosi novaresi in occasione del primo storico derby di Serie B tra Novara e Pro Vercelli disputatosi nella stagione 2012-13, in cui i tifosi azzurri reduci da una storica stagione in Serie A rinfacciavano ai propri rivali di legarsi troppo ad una storia tanto gloriosa quanto remota. Il secondo invece è semplicemente l’ulteriore e goliardica replica a questa passata provocazione.