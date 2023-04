Vienna, il derby delle curve: gli ultras Rapid rubano lo striscione e i Viola dell’Austria si sciolgono…

Il principale ultra fan club dell'Austria vIENNA si è sciolto. Un lento declino con il botto finale. Quale sarà il futuro della curva ultrà viola in termini concreti è ancora un tema aperto.

I Viola Fanatics dell'Austria Vienna, nati il 29 settembre 2001, hanno annunciato il loro scioglimento. Il giorno prima della partita casalinga contro il Linzer ASK, la sezione giovanile del gruppo ultra, la Junge Legion, si è vista rubare una parte importante della coreografia realizzata 15 anni fa

"Dobbiamo ammettere onestamente che la resistenza non ha avuto luogo nella forma in cui possiamo riconciliarci con i nostri valori, la nostra ideologia e la nostra storia", scrivono i "Fanatici". Quindi praticamente non c'è stata resistenza, una vergogna nella nostra mentalità", hanno scritto gli ultras dell'Austria Vienna nella loro nota finale.