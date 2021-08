Vincere il derby di Buenos Aires e infierire sul River: lo sport preferito dai tifosi del Boca!

Il Boca supera i rivali ai rigori e i social si scatenano...

Boca Juniors e River Plate si sono misurati in una nuova edizione del Superclásico di calcio argentino corrispondente agli ottavi di Coppa d'Argentina allo stadio Ciudad de La Plata e trasmessa da TyC Sports. Come al solito, i social network hanno rivissuto in modo particolare, attraverso i meme, la sfida vinta dal Boca ai rigori.