Merseyside derby, il Liverpool mette in palio un weekend VIP per due persone

Vivere un'esperienza unica assistendo al derby del Merseyside in zona VIP? Il Liverpool ha messo in palio un weekend-premio tutto pagato a disposizione dei tifosi di tutto il mondo. Sul sito ufficiale del club inglese tutti i dettagli...

Sergio Pace Redattore

Il Liverpool regala sogni che potrebbero tramutarsi in esperienze uniche e rare. Il club inglese ha infatti messo in palio un'esperienza VIP in occasione del Merseyside derby contro l'Everton. Di cosa si tratta e a chi è rivolto? Scopriamolo insieme.

Liverpool, viaggio-premio per due persone per assistere al Merseyside derby

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Liverpool messo in palio un viaggio-premio per due persone (tutto pagato) per assistere all'iconico derby del Merseyside contro l'Everton in pieno stile VIP. Il club inglese si rivolge a tutti i membri internazionali del Liverpool, che hanno dunque la possibilità di vincere un weekend da vip per gustarsi un evento unico come il derby tra Reds e Toffees.

Il premio include viaggio, collegamenti, sistemazione in hotel per due notti, trasporto da e per Anfield, biglietti hospitality per assistere al derby del Merseyside, visita guidata ad Anfield e molto altro. Insomma, si tratta di un'occasione irripetibile per i tifosi del Liverpool di tutto il mondo. Nel comunicato il Liverpool specifica che, per partecipare al concorso e avere dunque la possibilità di vincere, basta semplicemente inserire i propri dati nell'Area Membri entro la mezzanotte del 3 settembre.