Messico, Rangel segna ed esulta: a me gli occhi…ma sono sul braccio!

Michael Rangel, l'"Heartbreaker" ora gioca per il Mazatlán in Messico. Sabato ha segnato un gol nel trionfo della sua squadra contro il Tigres e, grazie al suo tremendo tatuaggio, ha fatto una esultanza virale che vedremo per molto tempo

Valentina Alduini

Nel weekend, in Liga MX, si è giocata la partita Tigres-Mazatlan. Ad ottenere la vittoria sono stati gli ospiti con il risultato di 1-2. Tra i marcatori del Mazatlan, figura Michael Rangel che ha siglato il primo gol per i suoi (il secondo è stato segnato da Giovanni Augusto mentre per il Tigres il marcatore è stato Carlos Gonzalez Espinola).

Michael Rangel e la sua particolare esultanza.

A suscitare curiosità, è stato ciò che si è visto durante l'esultanza di Michael Rangel. Infatti, nel festeggiare il gol, il giocatore ha alzato il braccio all'altezza degli occhi, andando praticamente a coprirli e... Come per incanto ecco che il tatuaggio sull'arto ha mostrato proprio due occhi! Un effetto simpatico quello creato giocando con il proprio tattoo. Che dire? Quando l'esultanza è entusiasmante, si resta a bocca aperta e... Con gli occhi spalancati!