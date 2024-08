Pisa-Spezia, acceso derby tra rivali: ecco i precedenti

Domani sera alle 20.30 all'Arena Garibaldi, inizio di fuoco per entrambe le compagini in una partita da sempre molto sentita. E' nota la rivalità tra toscani e liguri: dura addirittura da oltre un secolo.

Emanuele Giacometti Redattore 16 agosto 2024 (modifica il 16 agosto 2024 | 15:12)

La serie B inizia stasera con Brescia-Palermo, ma domani ci sarà il derby Pisa-Spezia. Partita sicuramente da non perdere vista e considerata pure la grandissima rivalità che da oltre un secolo corre tra pisani e spezzini. Nell’ottobre 1976, circa 150 ultras spezzini per cercare di passare inosservati alla polizia, si presentano all’Arena Garibaldi”, vestiti con maglioni bianchi, per poi scontrarsi coi tifosi locali. E adesso... sale l'attesa, con la speranza che sia solo una serata di sport e calcio.

Pisa-Spezia, i precedenti — Sono 35 i precedenti tra Pisa e Spezia all’Arena Garibaldi. I nerazzurri hanno vinto 18 volte, a fronte di 10 pareggi e 7 vittorie spezzine. Sono 47 i gol fatti dal Pisa contro i 26 dello Spezia. L’ultima vittoria del Pisa è il (3-2) datato 2019-2020 con reti di Marconi, Aya e Benedetti. Sulla panchina del Pisa c’era proprio Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia. Lo stesso D’Angelo lo scorso 27 gennaio, affrontò i nerazzurri per la prima volta da avversario e lo Spezia si impose per 3-2 all'Arena Garibaldi.

Pisa, le parole di Pippo Inzaghi — Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa inquadra così la sfida con lo Spezia: "La gara con lo Spezia è spigolosa con un allenatore che non ho mai superato in Serie B e che stimo molto sia sotto il lato sportico che sotto quello umano, con una formazione che ha il vantaggio di aver cambiato poco. Come tutte le partite sentite la soddisfazione è quella di giocarla davanti al proprio pubblico. Ho il vantaggio di avere tutta la rosa a disposizione che si è allenata molto bene ed avrò come giusto che sia l’imbarazzo della scelta".

Le parole del tecnico dello Spezia D'Angelo — Nel pre-partita in casa Spezia, parola a mister D'Angelo, tra l'altro grande ex della sfida. “Il Pisa ha fatto una campagna acquisti intelligente. Ha mantenuto l’ossatura della passata stagione di per se già buona inserendo giocatori forti. Sarà partita dura però abbiamo le capacità per mettere in difficoltà chiunque, compreso il Pisa, che è squadra forte. Tecnicamente abbiamo perso qualcosa perchè in questo senso Verde ci dava tantissimo, ma abbiamo acquisito fisicità con Soleri, più forte nella profondità e di testa. La squadra poi è quella della passata stagione, così come il Pisa che gioca con 9/11 della scorsa stagione”.

Pisa-Spezia, un'antica rivalità: negli anni anche gravi scontri — Altissima la rivalità tra le tifoserie di Pisa e Spezia. Nella stagione 2000/2001, all'Arena Garibaldi, nel pre-partita i pisani cercano il contatto con gli spezzini e polizia. Il peggio però avviene verso fine gara, quando i circa 1500 spezzini, irritati dall’arbitraggio (3 espulsi fino a quel momento, 5 totali a fine gara nello Spezia), cominciarono a staccare e lanciare i seggiolini in campo. Usciti dallo stadio indisturbati poi, si scatenò una guerriglia. Atti teppistici, auto distrutte e incendiate e persino raid all'interno di case private. Scene da film, con la polizia che riuscì con fatica a fermare il tutto. La ferocia e la rabbia continuò anche sulla strada del ritorno, visto che gli ultras dello Spezia a contatto con quelli della Carrarese dopo aver fermato il treno tirando un freno d'emergenza.