Poggibonsi, 100 anni di storia: torna il derby col Siena

A distanza di nove lunghi anni, per il Poggibonsi riecco il derby contro i rivali del Siena. Una partita da sempre molto sentita da entrambe le tifoserie e società. Gli ultimi due precedenti finirono 0-0.

La Toscana è notoriamente terra di campanilismo e frizioni tra comuni divisi da pochi chilometri. E' il caso anche di Siena-Poggibonsi, storica partita che si ripresenta dopo 9 anni. Domani, con la stesura dei calendari si saprà pure la data delle due partite. E, in entrambe le città sale l'attesa. Un girone, quello E della serie D, che in ogni caso presenterà molti derby tra toscane. Ma questo tra bianconeri e giallorossi è sentitissimo. Da sottolineare il gemellaggio dei poggibonsensi con gli ultras della Sangiovannese, oltre a tante rivalità: Siena (come già detto), poi Grosseto, Colligiana, Montevarchi, Cecina e Ponsacco.

Il ds del Poggibonsi: “Il derby? Vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi” — Il Direttore Sportivo del Poggibonsi Jacopo Galbiati ha parlato a Radio Siena Tv: “Cercheremo di fare il massimo per dare soddisfazioni al popolo giallorosso”. Per i giallorossi non è solo l’anno del centenario, ma come detto anche l’anno del ritorno del derby col Siena. “Sarà una bellissima giornata di sport -ha aggiunto Galbiati-. Lo stadio sarà pieno. E sarà pieno anche quello di Siena. I tifosi ci seguiranno in massa”.

Siena-Poggibonsi, i precedenti — Nei precedenti 16 incontri il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri che hanno fatto registrare 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Poggibonsi, ecco il logo del centenario — Questa la nota del Poggibonsi sul logo del centenario: "In occasione della Conferenza Stampa di ieri è stato presentato il nuovo logo del Centenario. Lo studio del logo che l'US Poggibonsi ha commissionato ad un professionista è l'immagine identificativa del centenario. Quanto mostrato in anteprima durante la conferenza stampa è l'immagine che riassume nella grafica il senso di questa società centenaria. Il connubio tra vecchio e nuovo è ben evidenziato nel mix tra un’immagine moderna del numero 100 con la sovrapposizione del leone nero che fu l'emblema utilizzato nella prima maglia indossata dalla squadra. Questo connubio riassume in una unica immagina il passato ed il futuro che ci rappresenta".