Amorebieta, 2-1 all’Eibar: vittoria nel derby basco contro la rivale di Segunda…

Gli azzurri dell'Amorebieta continuano a collezionare vittorie in questa preseason: battuto anche l'Eibar, l'altra squadra basca che giocherà questa stagione in Segunda Divisione, esattamente come l'Amorebieta. Gli uomini di Haritz Mujika hanno vinto 2-1 con reti di Sibo e Carbonell.

La partita è stata subito divertente, con due gol nei primi dieci minuti. Sibo ha portato in vantaggio l'Amorebieta al 5', con il ghanese che ha approfittato di un passaggio basso di Rayco in area per mettere il pallone fuori dalla portata di Luca. Punteggio di nuovo in parità poco dopo, quando Troncho segna l'1-1 con un colpo di testa su calcio d'angolo. La partita prosegue con azioni pericolose su entrambi i fronti, fino a quando arriva il 2-1 al minuto 38, opera di Carbonell. Il centrocampista catalano si è infilato nel campo rivale, si è piantato davanti all'area e ha piazzato la palla con classe, a ridosso del palo.