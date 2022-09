Ancona continua a sognare: vinto il derby che fa felice il ricchissimo proprietario malese

Il presidente malese Tony Tiong e la dirigenza biancorossa entusiasti del risultato della partitissima

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

La vittoria nel derby dell'Ancona per 3 a 0 - sul campo della Vis Pesaro - non ha lasciato indifferente la dirigenza biancorossa anzi; nonostante siano passati diversi giorni, il direttore generale - Roberta Nocelli - ha avuto modo di parlare dei sentimenti della società sulle colonne del Corriere Adriatico.

Il derby marchigiano esalta la proprietà malese

Il dg ha voluto fare i complimenti alla squadra per l'atteggiamento che ha avuto in campo: "C’è stata la reazione che ci aspettavamo dopo una sconfitta molto amara come quella con il Gubbio. Non era affatto facile, con tutte le assenze che avevamo alle quali si è aggiunto l’infortunio immediato di Perucchini. Invece l’Ancona ha giocato come un rullo compressore, spianando il campo".

L'ex presidente del Matelica non è, però, rimasta indifferente al supporto dei tifosi e ci ha tenuti a ringraziarli: "Quanto ha inciso il supporto dei tanti tifosi che hanno seguito l’Ancona al Benelli? La nostra gente è stata ancora una volta straordinaria. Penso che il solo vedere 600 tifosi che cantano per tutta la partita sotto la pioggia valga una grande motivazione. Quando qualcuno dice che la tifoseria anconetana debba maturare faccio notare che i nostri tifosi hanno già dimostrato di esserlo". Impossibile, infine, non parlare del pensiero del presidente degli anconetani Tony Tiong: "È felicissimo per il risultato. Ha guardato il match con gli amici, quando giochiamo tardi per lui è notte fonda ma non si perde una partita. Ha pure chiesto notizie sugli infortunati".

Il nonno di Tony, Tiong Hiew King, fondatore del gruppo Rh, è stato eletto da Forbes come il 16esimo uomo più ricco della Malesia, con un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari nelle tasche. Per dare un’idea, tra le moltissime attività che gestisce, i suoi quattro quotidiani costituiscono il 70% del business dei giornali cinesi della Malesia. Il nipote, invece, ha quarant’anni ed è laureato all’università di Melbourne. Tony è l’amministratore delegato dell’attività del nonno e si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di risorse minerarie non petrolifere e gas.