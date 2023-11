Australia, il fanalino di coda vince l’F3 derby: i Mariners battono i Jets…

I campioni in carica del Central Coast hanno ottenuto la loro prima vittoria della stagione della A-League, battendo il Newcastle 3-1 a Gosford.

Oltre al derby di Sydney, in Australia anche un altro derby. Si sono scontrati i Newcastle Jets e i Central Coast Mariners, che hanno sede a Gosford, a circa 70 chilometri a sud di Newcastle e alla stessa distanza a nord di Sydney. Il derby prende il nome dall'autostrada che collega le tre città. Si è giocato a Gosford, sul mare, nel Nuovo Galles del Sud.

Altro giro, altro derby: ecco come è andata

Il nuovo allenatore Mark Jackson dice che si è tolto un peso dalle spalle dopo che il Central Coast ha battuto i feroci rivali del Newcastle 3-1, mettendo fine a una serie di quattro sconfitte consecutive e dando il via alla difesa del campionato maschile di A-League. Il difensore Storm Roux ha aperto le marcature a tre minuti dal recupero del primo tempo e Will Wilson ha aggiunto un secondo gol al 57esimo minuto al Central Coast Stadium sabato. Il giovane dei Jets Archie Goodwin ha dato vita ad un finale nervoso segnando al 76esimo e accorciando le distanze, ma Jing Reec ha messo in ghiaccio la partita negli ultimi minuti con il gol del 3-1.