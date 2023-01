Autogol, rigore e pene inasprite: derby di Lisbona dolceamaro per il Benfica

L'incontro è iniziato con un omaggio all'argentino Enzo Fernández per la sua vittoria ai Mondiali in Qatar, dopo aver saltato il duello contro la Portimonense (1-0), incontro in cui è stata fatta una menzione speciale al suo connazionale Otamendi. Il derby è andato in scena proprio nella giornata in cui il Governo portoghese ha inasprito le pene per i fuochi d'artificio e i petardi allo stadio...