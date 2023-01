Cagliari, Gaston Pereiro sbaglia il rigore: al Penarol il primo derby stagionale

Il Peñarol, ai rigori, è riuscito a battere il Nacional Montevideo in quello che è il primo Clásico uruguaiano del 2023, nel torneo del Río de la Plata.

Il Peñarol ha battuto il Nacional 4-3 ai calci di rigore lunedì nel primo derby di Montevideo del calcio uruguayano nel 2023, terminato con un pareggio per 2-2 in 90 minuti, nell'ambito della serie di amichevoli del Río de la Plata che si svolgono in Uruguay fino al 27 gennaio.