Compleanno, esordio e derby Primavera pareggiato: Devis Vasquez, finalmente…

MILAN, ITALY - MAY 12: (L-R) Devis Vasquez, Kevin Zeroli, Clinton Nsiala, Hugo Cuenca, Michele Casali, Andrei Coubis, Youns El Hilali, Andrea Bozzolan, Victor Ehuwa, Chaka Traore and Dariusz Stalmach of AC Milan U19 pose for a photo prior to the match between AC Milan U19 and FC Internazionale U19 - Primavera 1 at Centro Sportivo Vismara on May 12, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/AC Milan via Getty Images)