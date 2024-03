Derby del Riso mozzafiato: Andrea Dossena scala l’Everest e si salva…

Per Andrea Dossena, tecnico della Pro Vercelli in serie negativa, il risultato di Novara era fondamentale per il futuro suo e della squadra. Il pareggio al 91esimo minuto del cileno Zamora è stato un vero e proprio sospiro di sollievo per le "bianche casacche".

Le dichiarazioni di Dossena alla fine della partita, le foto sono di Ivan Benedetto e Marco Lussoso per Magicapro.it: "Sullo 0-2 avevamo un Everest da scalare. Passo dopo passo i ragazzi ci sono riusciti. Abbiamo provato a partire con un atteggiamento difensivo, non volevamo prendere gol. I gol delle ultime settimane ci hanno fatto tanto male. Se nasci tondo non puoi morire quadrato, attaccare è nel nostro dna. Dopo il 2-0 ho chiamato il cambio, non di modulo, ma di atteggiamento: volevamo portarla a casa. Sui gol abbiamo sviluppato bene dalle fasce, è un piccolo mattoncino ma ne mancano ancora tanti. Serve a far capire che ci siamo, vogliamo fare meglio. La squadra è con me ed ha sempre lavorato al massimo, siamo giovani ed ogni tanto abbiamo paura: non sapevamo come tenere l’atteggiamento e le difficoltà. Un passo alla volta ne andremo fuori e supereremo le difficoltà".