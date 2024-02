Derby delle Asturie, gol dopo 2 minuti e stop: festa Gijon, Oviedo ko

La squadra di Miguel Ángel Ramírez è andata agli spogliatoi in vantaggio, grazie al gran gol di Nacho Méndez in avvio di gara. Un gol che ha deterinato la reazione dell'Oviedo a mettere pressione, senza però altri gol nella partita...

Gran sinistro sotto la traversa dopo 2 minuti di gioco e vantaggio mantenuto per tutta la partita. Così, il Gijon riprende la sua corsa verso i playoff per la promozione in Liga.