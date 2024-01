Derby di Atene ai rigori: passa il Panathinaikos, che adesso si regala Dragowski

Olympiacos-Panathinaikos: dopo un clamoroso finale ai rigori, i Verdi si qualificano 7-6, con il portiere russo Yuri Lodingin come eroe e Mandi Kamara che sbaglia il rigore fatale per l'Olympiacos.

Il Panathinaikos ha eliminato, in maniera sofferta, 7-6 ai rigori, l'Olympiacos nel derby di Atene valevole per gli ottavi di finale della coppa di Grecia.

Il fermento in casa Spezia riguarda proprio Atene. Per il portiere Bartlomej Dragowski si è fatto sotto proprio il Panathinaikos alla ricerca di un numero uno. Il polacco ha aperto alla cessione per riuscire a non perdere il treno della nazionale in vista dell'Europeo della prossima estate.