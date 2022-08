Derby di Berlino: troppa Union per il povero Hertha…

E' la prima volta, dopo la promozione in Bundesliga di 3 anni fa, che l'Union vince all'esordio la prima partita di campionato. Entrambe le squadre sono arrivate al derby dopo prestazioni non eccellenti in coppa di Germania, ma l'Union, che in questa stagione giocherà l'Europa League al momento del dunque si è fatta valere. Troppe debolezze difensive per l'Hertha. Il gol del belga con cittadinanza congolese Dodi Lukebakio a cinque minuti dalla fine non è stato sufficiente per poter pensare di riaprire la partita: 3-1 il risultato finale a favore dell'Union.