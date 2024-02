Derby di Lima, Alianza in 9 contro 11: ma gli espulsi dovevano essere tre…

Alianza Lima e Universitario si sono affrontate nel primo derby del 2024. Il duello valido per la terza data del Torneo Apertura ha avuto subito un inizio polemico, per il forte contrasto dell'argentino Adrian Arregui (Alianza Lima) contro Jorge Murrugarra (Universitario= che ha generato polemiche a causa della decisione dell'arbitro, che ha mostrato il cartellino giallo al centrocampista argentino: tacchetti sulla caviglia e avversario disteso e dolorante sull'erba dello Stadio Nazionale di Lima.

In ogni caso, poi, nel derby, i rossi non sono di certo mancati. Dopo il gol di Andy Polo al 18esimo per l'Universitario, nella ripresa sono stai espulsi due giocatori dell'Alianza Lima che ha chiuso in nove contro undici: Jiovany Ramos e Saravia Rojas.