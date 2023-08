Derby di Sofia, pari CSKA-Slavia: la noia sugli spalti fa scattare ironie social

Un derby non troppo spettacolare si è concluso con un pareggio maturato nel finale. Tufegdzic ha replicato a Ivanov, ma la noia tra il pubblico di casa ha preso il sopravvento per larghi tratti del match. E i social non perdonano...

Dopo tre vittorie di fila del CSKA Sofia, lo Slavia è riuscito a fermare i rivali cittadini. Nella prossima giornata il CSKA Sofia affronterà in trasferta i campioni in carica del Ludogorets, mentre lo Slavia Sofia riceverà la visita del Cherno More Varna. Sui social non sono mancate le classiche ironie social. Una riguarda una coppia di tifosi non proprio entusiasti nel vedere giocare il CSKA Sofia...