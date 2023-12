Derby eterno sloveno tutto viola, solo Maribor: Olimpia Lubiana respinta con perdite

L'eterno derby tra Maribor e Olimpija è tradizionalmente il momento clou del turno d'apertura di dicembre del massimo campionato sloveno. Ieri una partita annullata per pioggia, oggi tutto ok a livello meteo.

Allo Stadion Ljudski vrt (Stadio Giardino del popolo), tre gol per il Maribor nel primo tempo del Classico sloveno contro la squadra della capitale, l'Olimpia Lubiana.

L'Olimpia non subiva gol in campionato a 500 minuti...

Ma ne ha incassati ben tre in tutto il primo tempo...

Il Maribor è sceso in campo con 9 punti in meno rispetto ai rivali, ma il rigore trasformato da Aleksandar Matkovic a inizio ripresa ha dato il via ad una prima frazione di gioco totalmente favorevole ai padroni di casa.