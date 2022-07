Derby in Supercoppa: la Dinamo batte l’Hajduk ai rigori al Maksimir, senza incidenti…

Circa duemila e cinquecento i tifosi dell'Hajduk che hanno visitato lo stadio Maksimir di Zagabria per il primo derby della stagione, molti dei quali arrivati con il treno speciale "Bili Vlak", partito ieri mattina da Spalato. Alla partita erano attesi circa 17.000 spettatori in totale. Non ci sono stati incidenti fra tifosi come nelle ultime sfide fra le due squadre e tutto, anche sulla presentazione del testo degli striscioni, è filato liscio.