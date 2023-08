Derby Maestoso: Lucas Moura colpisce ancora, San Paolo in finale

In conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 del suo São Paulo, l'allenatore Dorival Júnior ha rivelato una promessa fatta alla squadra il giorno del suo arrivo. L'allenatore è stato interrogato sulla sfiducia dei tifosi all'inizio della stagione, quando il San Paolo non aveva prospettive di essere competitivo sui fronti in cui era impegnato. Dorival ha poi affermato che nemmeno i giocatori si fidavano di quella possibilità. C'era molta diffidenza: "Tanto che, quando ne ho parlato, ho detto che avremmo raggiunto almeno una finale in una competizione, e questo sta accadendo".