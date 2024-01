Due derby giovanili nello stesso pomeriggio: una vittoria Milan e un pareggio

Under 15 Serie A e B, il Milan vince 2-1 in rimonta il derby e scavalca l'Inter al 2° posto: decide una magia di Avogadro

I due derby di Milano, andati in scena nelle categorie Under 15 e Under 16, nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio, hanno fornito grandi emozioni alla Puma house of football rossonera, il centro sportivo Vismara di Milano Sud.