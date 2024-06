Dumfries, Hernandez & co., il derby di Milano in Francia-Olanda finisce 0-0

C’era grande attesa per il big-match del Gruppo D tra Francia e Olanda, ma alla Red Bull Arena di Lipsia le due squadre non sono andate oltre lo 0-0. La Nazionale transalpina allenata da Deschamps e quella orange di Koeman si giocheranno la...

Vincenzo Bellino Redattore 22 giugno - 09:35

C'era grande attesa per il big-match del Gruppo D tra Francia e Olanda, ma alla Red Bull Arena di Lipsia le due squadre non sono andate oltre lo 0-0. La Nazionale transalpina allenata da Deschamps e quella orange di Koeman si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale nell'ultima giornata. Finisce dunque in parità anche il derby di Milano tra gli interistiDumfries e De Vrij e i milanistiMaignan e Theo Hernandez.

Francia-Olanda o derby di Milano? A Lipsia è 0-0 — Due occasioni sprecate da Griezmann per la Francia, il gol prima convalidato, poi annullato dal Var a Xavi Simons per l'Olanda. Queste le principali emozioni del duello tra Blues e Orange. Tra i migliori in campo spicca soprattutto Mike Maignan tra le file transalpine, il portiere del Milan ha salvato la propria Nazionale in un paio di occasioni, soprattutto all'inizio del match e sul finire del primo tempo, quando ha respinto una diagonale velenoso di Gakpo.

Deludono le altre stelle del derby di Milano, il laterale dell'InterDumfries non brilla particolarmente sull'out di destra; non fa meglio di lui il collega e rivale rossonero Theo Hernandez sulla corsia opposta. Sufficiente la prova dell'altro nerazzurro e figlio d'arte Marcus Thuram, qualche spicciolo di partita per il rossonero Olivier Giroud, che però non incide, positiva la prova di Reijnders che recupera diversi palloni a centrocampo e ostacola le folate offensive della Francia.

L'unico protagonista del derby della Madonnina che non è sceso in campo è stato Benjamin Pavard, il Ct Deschamps gli ha preferito nuovamente Koundè. Il terzino dell'Inter fin qui ha accumulato zero minuti, due panchine di fila, tre se aggiungiamo l'ultima amichevole pre-Europeo contro il Canada.