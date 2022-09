Espulsioni e animi caldi: il derby romagnolo è del Cesena grazie al “Joker” Corazza

Male in casa il Rimini contro i rivali cesenati. Derby da sold out di fronte a 4mila spettatori di cui 1400 provenienti da Cesena in buona parte con lo scooter...

Redazione DDD

Derby romagnolo elettrico e palpitante allo stadio "Romeo Neri" tra i padroni di casa del Rimini e il Cesena. Derby tosto davanti ad una cornice di pubblico d'eccezione. Oltre 1400 i tifosi bianconeri al seguito, con la spettacolare partenza della gran parte dei supporter in scooter.

Esultanza alla Joker...

E' stato Simone Corazza, 31enne attaccante friulano ex Samp, Novara, Reggina, Piacenza e Alessandria, a segnare il gol decisivo a metà primo tempo con un colpo di tacco. In estate ha firmato un contratto triennale con i romagnoli bianconeri e oggi ha timbrato il derby Rimini-Cesena, che per gli ospiti era fondamentale dopo la sconfitta contro la Carrarese.

Il mood dell'esultanza di Corazza è noto in Serie C: dita ai bordi della bocca ed esultanza alla “Joker”. Dopo il suo gol e il primo tempo chiuso sullo 0-1 a favore del Cesena, è stato un derby tirato. L'espulsione del difensore bianconero Coccolo al minuto 81 e i ben 6 minuti di recupero finale hanno tenuto il pubblico col cuore in gola fino alla fine. A conferma della grande tensione e della notevole rivalità, nei minuti di recupero è stato espulso anche il tecnico dei cesenati Domenico Toscano.