Falcao esordisce e tinge di marrone rossiccio uno dei derby di Madrid

Il Rayo Vallecano sorride di nuovo. Dopo essersi lasciati sfuggire la vittoria a Birmingham, gli uomini di Andoni Iraola hanno ripreso il ritmo della loro preparazione in territorio spagnolo.

In un'amichevole che si ripete di frequente nelle ultime estati, Leganés e Rayo Vallecano si sono affrontati ancora con il ricordo ancora vivo del playoff promozione di due anni fa. Come in quell'occasione, il Rayo ha vinto ancora (1-2). Decisivo il gol dell'esordiente Falcao.