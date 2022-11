Femminile, “Siete commoventi”: il Genoa Under 17 vince il derby e il tecnico si scioglie

Il tecnico Luca De Guglielmi sulle proprie pagine social ha scritto: "C’è chi abbandona, ma c’è anche chi lotta, e chi suda… Questa è la differenza nello sport e nella vita. Vincere un derby non cambia la vita, ma chi è uomo di sport, sa che vincere fa piacere, non nascondiamoci dietro un dito. A questo gruppo avevo detto una cosa dopo una sconfitta in un torneo e forse avevo ragione. Oggi siete stati commoventi e siete usciti sudate, sanguinanti e vincenti da una partita difficilissima… Che dire? Nulla se non un GRAZIE INFINITO. E grazie anche alle ragazze delle altre leve che son venute a sostenere la squadra, principalmente la Primavera. Una conferma che le battaglie sportive si vincono tutti uniti dentro e fuori!!! Grazie".