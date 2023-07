Fermin Lopez, la risposta da Clasico ad Arda Guler: 3-0 per i blaugrana in Texas!

Dembélé ha aperto le marcature, Vinicius sbaglia un rigore che avrebbe potuto pareggiare. Fermín Torres ha segnato il secondo gol nel tratto finale e ha dato un assist così che Ferran ha sigillato la partita con il terzo gol per il Barça.

Redazione DDD Direttore responsabile

Tutto in poche ore. Dopo aver rosicato non poco per il derby di mercato perso con il Real Madrid per Arda Guler, il Barcellona si prende due rivincite. Prima la notizia, purtroppo, dello sfortunato infortunio ad Arda Guler, poi la vittoria nel Clasico.

Ecco Firmin Lopez

Il 3-0 non è del tutto veritiero a favore del Barcellona. Dal canto suo, infatti, il Real Madrid ha dominato a tratti, ha fallito con Vinicius il rigore del pareggio e ha avuto numerose occasioni. Ma dopo il gol di Dembelè in apertura, il Clasico sembrava destinato al risultato con il minimo scarto. Invece, nei minuti finali, al suo esordio nel Clasico, il giovane Fermin Lopez diventava la risposta catalana proprio al talento turco Arda Guler, con il gol del 2-0, prima della rete in recupero di Ferran Torres.

Dopo la sconfitta contro l'Arsenal (5-3) nella prima partita del Barcellona in preseason, Xavi Hernández ha festeggiato la vittoria larga nel Clasico (3-0), ma ha anche provato a metterla nei suoi termini: "Sappiamo già come va L'altro giorno eravamo un disastro e oggi i migliori al mondo, questo è l'ambiente del Barça ed è così che siamo noi culer. Né una cosa né l'altra, abbiamo avuto bei momenti, ma dobbiamo averne di più”, ha detto. “Stiamo entrando in sintonia. Siamo sulla buona strada. Siamo contenti, perché è una vittoria contro il Real Madrid. C'è una buona rosa, ma speriamo di rafforzarci”.