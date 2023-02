Frankenderby, gol al minuto 91 sotto gli occhi della stella tv Ruth Hoffmann

Le partite di calcio tra i club della Franconia tedesca, il Norimberga e il Greuther Fürth, sono chiamate Frankenderby, sfida nota anche come derby locale della Franconia. E' il derby di calcio più conosciuto e giocato più di frequente in Germania con 270 partite dal 1904, di cui 201 gare ufficiali.

A condurre la diretta tv dell'evento è stata lei, la stella della giornata, Ruth Hofmann, una delle presentatrici sportive più popolari in Germania ed è stata a lungo con Sky, Sport1 e Co. Ai Mondiali in Qatar nel 2022 è stata presente come moderatrice per l'emittente Telekom Magenta. A Furth ha lavorato per Sport 1.