Genoa, Gilardino: “È il momento più difficile da quando sono qui”

Deluso e amareggiato per il derby perso, nel post-partita Gilardino ha rivelato che quello attuale è il momento più difficile da quando siede sulla panchina del Genoa

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre 2024 (modifica il 26 settembre 2024 | 00:39)

Dopo la sconfitta in campionato col Venezia, il Genoa cade anche nel derby della Lanterna contro la Sampdoria e viene eliminato dalla Coppa Italia. Il Grifone era riuscito a passare in vantaggio in avvio con Pinamonti, ma nella ripresa a '7 dalla fine ha prima incassato il pareggio di Borini, poi è stato sconfitto dai blucerchiati ai calci di rigore.

Gilardino: "È il momento più difficile da quando sono qui" — Sarà la Sampdoria ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. I blucerchiati, dopo l'1-1 al 90', hanno avuto la meglio sul Genoa ai calci di rigore. Decisivo l'errore dell'exZanoli e la realizzazione dell'altro ex dell'incontro Barreca. È una sconfitta dura da digerire per mister Alberto Gilardino, il suo Genoa incassa la terza sconfitta stagionale e dovrà rialzarsi al più presto in vista del prossimo impegno in campionato contro la Juventus.

L'ex attaccante di Parma, Milan e Fiorentina in conferenza stampa ha fatto il punto sull'attuale situazione che sta vivendo il Grifone, la più difficile dal suo arrivo in Liguria: "È il momento più difficile da quando sono qui, perdere un derby fa sempre male ma ai miei ragazzi non posso contestare di non aver combattuto. Bisogna ricaricare le pile e ritrovare positività e serenità per voltare pagina".

Sui margini di miglioramento della squadra: "Abbiamo iniziato bene, trovando subito il vantaggio, peccato aver preso gol alla fine. In questo momento prendiamo gol troppo facilmente, siamo troppo frenetici e invece ci sono situazioni che vanno gestite diversamente, pressando e aggredendo i risultati. In questo modo la squadra riuscirà a fare quello step in più per vincere le partite".