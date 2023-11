Giovanili, doppio derby a Roma, a Messina e a Bari: due su due solo per la Lazio

Derby giovanili a due a due: a secco solo Lecce e Roma. Messina e Catania se li spartiscono, la Lazio fa la voce grossa...

Redazione DDD Direttore responsabile

La Lazio Under 16 ha battuto 2-1 la Roma e la Lazio Under 15 si è imposta 3-1 sui giovani rivali romanisti. Due su due dunque per le giovanili biancocelesti.

Gioia laziale ma non solo...

Due anche i derby fra Messina e Catania, entrambi in casa dei messinesi: gli Under 15 giallorossi hanno battuto 3-1 il Catania, mentre gli etnei Under 17 si sono imposti 2-0 a Messina.

Coppia di derby giovanili anche fra Bari e Lecce: a livello Under 15 i baresi si sono imposti 2-1 sui leccesi, fra gli Under 16 invece Lecce in vantaggio ma risultato finale di 1-1.

