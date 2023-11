Giovanili, il Modena vince entrambi i derby contro la Reggiana

Il primo tempo dell’Under 15 si era concluso sullo 0-0, nonostante un paio di occasioni importanti per Obbi. Nella ripresa, decisivi i cambi del tecnico gialloblù Fontanesi: il neo-entrato Marconi al 20′ ha fornito l’assist a Obbi, che con un gran tocco al volo ha anticipato il portiere granata, per il vantaggio dei canarini; il raddoppio, arrivato due minuti dopo, porta la firma di un altro subentrato, Farioli, che ha trovato il gol con un potente mancino sul primo palo, come racconta il sito ufficiale Modenacalcio.com.