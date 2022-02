Giovanili Inter e Milan: Under 18 e Under 14, un derby per parte

Stante per l'Inter e Comotto per il Milan. Sono stati questi due giovani a firmare i derby milanesi giovanili. In attesa di Barella e Leao...

Redazione DDD

Derby ai vertici del campionato, derby in coppa Italia. Ma anche a livello giovanile, rossoneri e nerazzurri non si fanno mancare nulla. Al Centro di Formazione Suning l'Inter Under 18 ha battuto i pari età del Milan 1-0 nel recupero della 10^ giornata del campionato di categoria. Gol decisivo di Stante dopo 8 minuti di gioco.

Tre giorni prima era stato il Milan ad imporsi, al centro sportivo Vismara, nel derby valido per il campionato Under 14. Gol di Comotto e vittoria di misura per i giovanissimi rossoneri.