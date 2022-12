Giuliano Simeone timbra il derby aragonese: Huesca ko alla Romareda

Nonostante lo stesso Giuliano Simeone sia uscito nel finale di gara per problemi alla schiena, il Saragozza ha portato a termine il suo derby vittorioso davanti ai 25mila spettatori di casa. A inizio ripresa, l'arbitro Monescillo ha dovuto lasciare il campo di gioco per problemi fisici, sostituito dal quarto uomo Perez Peraza. Dieci i minuti di recupero in stile Mondiale, tanto che Valentin Vada su rigore ha arrotondato il punteggio a favore del Saragozza in questa gara di Segunda Division spagnola.