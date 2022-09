Hammarby, la morale del derby di Stoccolma: questo 0-0 ci fa schifo…

L'Hammarby terzo in classifica con 41 punti dopo 22 giornate ha pareggiato 0-0 il derby di Stoccolma giocato sul suo campo contro il Djurgården capolista a quota 45. Ma al primo posto c'è anche l'Hacken che ha giocato una partita in meno.

"Non sei mai soddisfatto quando non vinci, ma è stata una partita difficile contro un avversario tosto. Lo 0-0 alla fine probabilmente è il risultato più giusto", il commento invece di Magnus Eriksson, 32enne attaccante del Djurgården.

"Non siamo per niente soddisfatti. Questa è stata l'occasione per risalire la classifica, in questo senso è uno schiaffo in faccia. Ma è quello che è", il pensiero sconsolato di Joel Asoro, 23enne attaccante svedese di origini ghanesi del Djurgården.