I nuovi arrivi lanciano Orlando: Miami, Phil Neville ko nel derby della Florida

Non c'è niente come un derby vinto per mandare una squadra sulla strada giusta e per consentirle di svoltare nella stagione...

Orlando City e Inter Miami hanno vissuto un grande derby, concluso con la vittoria dei Lions sabato sera contro i vicini della Florida al DRV PNK Stadium di Miami.

Inter Miami-Orlando City 1-3

La prestazione di sabato, alimentata dai gol dei designati Ercan Kara e Martin Ojeda, oltre che del terzino Rafael Santos, ha dato nuova vita ai Lions, secondo l'allenatore Oscar Pareja. "Vincere il derby, al di là dei tre punti... significa molto", ha detto il tecnico colombiano nel post-partita. “Siamo molto felici di una tale prestazione qui in questo campo contro un rivale principale. Quindi, siamo molto orgogliosi". Pareja era particolarmente soddisfatto di Ojeda, l'acquisto fuori stagione del club dagli argentini del Godoy Cruz, che è entrato in campo dalla panchina per la seconda partita consecutiva. Il 24enne ha sfruttato al massimo i suoi 26 minuti in campo, annullando il pareggio dell'attaccante ecuadoriano dell'Inter Miami e segnando quello che alla resa dei conti è stato il gol decisivo per spostare gli equilibri del derby della Florida. "Portarlo in panchina oggi è stato fatto esattamente per quello scopo", ha detto Pareja di Ojeda. "Averlo con noi poteva aumentare la sua autostima, probabilmente con un gol, ed è esattamente quello che è successo".

Rafael Santos, un altro nuovo, brasiliano, cresciuto nella Figueirense, ha chiuso la partita all'86esimo minuto con il suo primo gol in MLS, dando ulteriore impulso a una squadra che è stata una delle più spendaccione sul mercato invernale ma che è crescita fino ad arrivare alla linea dei playoff dell'Audi MLS Cup. Orlando è ora al settimo posto nella Eastern Conference con uno score di 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. “Siamo felici ora, siamo molto ottimisti e vediamo molti miglioramenti”, ha detto Pareja dopo che la sua squadra ha segnato tre gol per la prima volta nel 2023.

Il collega di Pareja sulla panchina opposta, il boss del Miami Phil Neville, ha detto cose molto diverse dopo che il suo club ha subito la seconda sconfitta consecutiva. "Siamo arrabbiati per le ultime due partite, davvero, perché non stiamo giocando al massimo del nostro potenziale", si è lamentato Neville, ancora irritato per le sei sconfitte subite dagli Herons nella prima parte della stagione. "Penso che siamo arrabbiati per gli ultimi due match perché sentivamo che stavamo costruendo qualcosa e abbiamo perso un po' lo slancio", ha continuato Neville.