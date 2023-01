Il Cairo: Zamalek trafitto nel derby del suo ex bomber, lo chiamavano Elettricità…

Lo Zamalek è entrato in partita dopo una serie di tre partite senza vittorie in campionato dopo una sconfitta contro l'Assuan e due pareggi consecutivi contro El-Dakhleya e Ittihad di Alessandria. Nel frattempo, i capolisti Red Devils dell'Al Ahly erano stati recentemente costretti al pareggio a reti inviolate dall'Al Masry mantenendo un distacco di cinque punti sullo Zamalek.

Entrambe le squadre hanno avuto un inizio lento dell'incontro e non sono riuscite a creare occasioni nette nei primi 45 minuti mentre il secondo tempo della partita è stato decisivo. Al 61esimo, l'Al Ahly trova la svolta e passa in vantaggio grazie all'ex Zamalek Mahmoud Kahraba, il 28enne attaccante che ha giocato nello Zamalek nella stagione 2018-19 e che ha totalizzato 27 presenze nella Nazionale egiziana. Kahraba significa "elettricità", in effetti ha acceso la partita...