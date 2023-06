Il derby basco a chi sbaglia meno: Alaves in finale playoff contro il Levante

Il Deportivo Alavés si aggrappa al suo stadio sold out. il Mendizorroza, per avanzare alla finale playoff per la promozione in Liga. Ha battuto l'Eibar 2-0 grazie a un gol di Abde Rebbach dopo 46 secondi di gioco, e un altro di Asier Villalibre che ha sigillato la partita nel finale. Spinti da uno stadio carico di entusiasmo, i babazorros dell'Alaves hanno superato la semifinale: ora l'ultimo passaggio, la finale contro il Levante.