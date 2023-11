Il derby del sabato di sosta, ok il Taranto di Eziolino: vacilla la panchina del Brindisi…

La velenosissima punizione di Galano al 92’, è stata l’unica volta in cui il Brindisi ha minacciato la porta del Taranto nel derby. Tre punti preziosi per i padroni di casa.

Il Brindisi non tira quasi mai in porta. Dopo aver subito il gol, nessuna reazione. A Taranto arriva la quarta sconfitta consecutiva nell'anticipo della 13esima giornata del campionato di Serie C. Decisiva la rete realizzata da Cianci al 13' del secondo tempo.