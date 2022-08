Sassuolo ko, il derby della Ghirlandina si tinge di giallo

Il cambio del campo di gara poteva essere un indizio sulla direzione che avrebbe preso il derby della Ghirlandina. Il Mapei è inagibile - causa lavori - ed allora la partitissima ha avuto il Braglia di Modena come teatro. In quasi 7000 spettatori hanno sostenuto le due compagini, l'ultimo derby di Coppa Italia fu vinto dal Sassuolo per 2 a 0, ma questa volta la musica è cambiata. I canarini vincono contro i neroverdi per 3 a 2 - dopo essere andati vicini al 4 a 1 soffrono nel finale.