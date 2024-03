Il derby di Goteborg e la doppietta dell’ex: eppure l’Orgryte lo conosceva bene…

Göteborg, sulla costa occidentale della Svezia, è sede di tre club di prima categoria. Uno di questi, come noto, è l'IFK Göteborg. Ma ci sono anche gli altri due, il GAIS e l'Örgryte. L'Örgryte è stato fondato nel 1887, diventando così il club più antico della Svezia. Il GAIS è nato sette anni dopo. Per questo motivo, la partita tra GAIS e Örgryte viene definita il derby originale, quello delle origini.

Ecco come è andata oggi...

L'Örgryte IS poteva assicurarsi il passaggio alla fase a gironi della Coppa di Svezia se avesse battuto il Gais e se il risultato tra Elfsborg e Degerfors fosse andato bene...

Ma è stato un derby difficile per i rossoblù: Alexander Ahl Holmström ha segnato due gol in 6 minuti: gol del vantaggio al 30esimo minuto e raddoppio al minuto 36. portato in vantaggio la squadra di casa. Al 76', il sostituto di Ahl Holmström, Jack Cooper Love, è riuscito a estendere il vantaggio. Risultato finale: Gais-Orgryte 3-0.