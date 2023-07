Il derby divide i paulisti: estasi San Paolo, dura contestazione Palmeiras

Partita tesa: sei falli nei primi dieci minuti di gioco. Per il San Paolo anche un gol annullato a Calleri dopo l'intervento del Var, per il fuorigioco di un suo compagno di squadra.

Il San Paolo ha vinto il derby Choque-Rei "in trasferta", in un Allianz Parque affollato: battuto il Palmeiras 2-1 e, con il vantaggio dell'1-0 dell'andata, ha eliminato il rivale e si è assicurato un posto in semifinale di Copa do Brasil. Piquerez aveva portato in vantaggio nel primo tempo i padroni di casa del Palmeiras, ma Caio Paulista e David hanno prima pareggiato per il San Paolo e poi completato la rimonta.