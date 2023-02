Il Marsiglia non vinceva il derby di Francia in casa da 11 anni: Malinovskyi decisivo!

Per la prima volta dal novembre 2011, il Marsiglia ha battuto il Paris Saint-Germain nel proprio stadio (2-1), mercoledì 8 febbraio, a sei giorni da PSG-Bayern. L'OM è nei quarti di Coppa come Lione, Nantes e Rodez.

Non vinceva contro il PSG in casa dal 27 novembre 2011, l'Olympique Marsiglia è finalmente riuscito a imporsi contro i rivali della capitale, mercoledì 8 febbraio, negli ottavi di finale della Coupe de France (2-1). Sanchez ha aperto le marcature dal dischetto (31esimo minuto). Ramos ha pareggiato nel recupero del primo tempo ma Malinovskyi ha poi riportato in vantaggio gli uomini di Tudor.