Il Superclásico numero 204 appartiene al Boca: vittoria per 1-0 sul River

Darío Benedetto ha segnato l'unico gol della partita

Redazione DDD

Il Boca ha battuto il River in una nuova edizione del Superclásico a La Bombonera. Con un gol di Darío Benedetto, la squadra Xeneize ha vinto giustamente 1-0 contro il River Plate in Professional League ed è arrivata a due punti dall'Atlético Tucumán, il leader del campionato. In un contesto di partita disputata e con poche occasioni, i padroni di casa hanno vinto per decisione e atteggiamento, riuscendo a sminuire l'avversario, che non ha saputo mostrare il suo gioco.

Tutta la determinazione del Boca

Il Boca ha giocato con energia, da squadra maschia, per vincere. Il River ha cercato di fare la sua tattica, ma non è stato sufficiente. Al 20esimo della ripresa il gol decisivo di Benedetto che, su calcio d'angolo, si insinua tra Mammana e Pinola (alle spalle Enzo Pérez perde Rojo, che si era unito al treno) e il suo colpo di testa va a segno.

L'epilogo, con un recupero di sette minuti, offriva solo l'espulsione (giusta) di Marcos Rojo. Il Boca ha allungato il vantaggio nella storia: in 204 derby nell'era professionistica ci sono state 75 vittorie degli xeneizes, 66 del River e 63 pareggi. Da quando Juan Román Riquelme è diventato dirigente del Boca, sono stati giocati 7 Superclásicos: 2 vittorie per il Boca, 1 per il River, 2 pareggi e altri 2 pareggi, ma si sono concluse con una vittoria degli Xeneizes ai rigori.

E, soprattutto, la squadra di Ibarra ha messo insieme la sua quarta vittoria consecutiva, che la mette in lotta per il titolo, per lasciarsi alle spalle la discontinuità di rendimento.